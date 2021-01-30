Коронавирус: стало известно, кто первым получит прививки в Украине

В первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с Covid-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии Интерфакс-Украина

Прямая речь: "На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития Covid-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни".

Детали: Министр сообщил, что также среди первых вакцинируют:

работников лабораторий, проводящих лабораторные исследования на Covid-19;

всех сотрудников экстренной медицинской помощи, в том числе водителей;

людей, находящихся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых и т.п.), а также работников этих учреждений;

военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.

По словам Степанова, на первом этапе планируется вакцинировать около 367 тысяч человек. Вакцинацию будут проводить специальные мобильные бригады.

Напомним:

В феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Президент Владимир Зеленский заверил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.