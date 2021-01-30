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У неділю в Росії відновляться акції протесту, влада готується

Субота, 30 січня 2021, 21:29
У неділю в Росії відновляться акції протесту, влада готується
Мітинг у Москві 23 січня, Фото regnum

У Москві та десятках інших міст Росії на 31 січня заплановані мітинги в підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був затриманий після прибуття в Росію 17 січня.

Джерело: Медуза, російська служба BBC, ФБК

Деталі: Фонд боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний, закликав росіян 31 січня о 12:00 виходити на вулиці. Загалом акції анонсовані у 81 місті РФ, і цей перелік оновлюється.

З огляду на те, що очікуються масові мітинги, ввечері 30 січня у центрі Москви влада почала споруджувати металеві конструкції і огорожі.

За даними журналістів "Медузи", Луб'янку і прилеглі вулиці вже огородили перед акцією протесту.

 
 

Також поліція Москви оголосила про те, що у зв'язку з акцією на підтримку Навального, яку його прихильники запланували на 31 січня, в центрі міста введуть безпрецедентні обмеження для руху пішоходів і транспорту. Влада планує закрити на вхід і вихід сім станцій метро, ​​змінити маршрути руху громадського транспорту і навіть заборонити прохід пішоходів.

 

Нагадаємо:

18 січня суд арештував Навального на 30 діб, його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Це сталося відразу після того, як опозиціонер повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння, в якому підозрюють ФСБ РФ.

28 січня Московський обласний суд відмовився задовольнити апеляцію захисту опозиціонера Олексія Навального і визнав законним його арешт на 30 діб.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосіямітинги
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