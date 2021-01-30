В воскресенье в России возобновятся акции протеста, власти готовятся

В Москве и десятках других городов России на 31 января запланированы митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был задержан после прибытия в Россию 17 января.

Источник: Медуза, русская служба BBC, ФБК

Детали: Фонд борьбы с коррупций, основателем которого является Навальный, призвал россиян 31 января в 12:00 выходить на улицы. Всего анонсированы акции в 81 городе РФ, и этот перечень обновляется.

Учитывая готовящиеся митинги, вечером 30 января в центре Москвы власти начали сооружать металлические конструкции и ограждения.

По данным журналистом "Медузы", Лубянку и близлежащие улицы уже оградили перед акцией протеста.

Также полиция Москвы объявила о том, что в связи с акцией в поддержку Навального, которую его сторонники запланировали на 31 января, в центре города введут беспрецедентные ограничения для движения пешеходов и транспорта. Власти планируют закрыть на вход и выход семь станций метро, изменить маршруты движения общественного транспорта и даже запретить проход пешеходов.

Напомним: 18 января суд арестовал Навального на 30 суток, его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Это произошло после того, как оппозиционер вернулся из Германии, где лечился от отравления, в котором подозревают ФСБ РФ.



28 января Московский областной суд отказался удовлетворить апелляцию защиты оппозиционера Алексея Навального и признал законным его арест на 30 суток.