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ФБР арештувало жінку, яка погрожувала прострелити голову спікеру Конгресу

Неділя, 31 січня 2021, 02:03
На фото – Ненсі Пелосі

У Федеральному бюро розслідувань США встановили та заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США погрожувала прострелити "чортову голову" спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "Федеральні правоохоронні органи заарештували двох жінок у штаті Пенсильванія за обвинуваченнями в штурмі будівлі Капітолія після того, як, за інформацією ФБР, одна з них заявила про намір застрелити спікера Палати представників Ненсі Пелосі".

Деталі: Видання зазначає, що ФБР вийшло на двох підозрюваних після встановлення додаткових деталей із відеозаписів, які зробили самі жінки.

"Ми прорвалися до Капітолія… Ми потрапили всередину, виконали свою частину роботи. Ми шукали Ненсі, щоби прострілити її голову, але ми не знайшли її" – сказала одна із підозрюваних на відео, яке вона надіслала своїм дітям. 

Нагадаємо: Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Теми: США


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