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ФБР арестовало женщину, угрожавшую прострелить голову спикеру Конгресса США

Воскресенье, 31 января 2021, 02:03
На фото – Нэнси Пелоси

В Федеральном бюро расследований США установили и арестовали женщину, которая во время штурма Конгресса США угрожала прострелить "чертову голову" спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Федеральные правоохранительные органы арестовали двух женщин в штате Пенсильвания по обвинению в штурме здания Капитолия после того, как, по информации ФБР, одна из них заявила о намерении застрелить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси".

Детали: Издание отмечает, что ФБР вышло на двух подозреваемых после установления дополнительных деталей из видеозаписей, которые сделали сами женщины.

"Мы прорвались к Капитолию ... Мы попали внутрь, выполнили свою часть работы..Мы искали Нэнси, чтобы прострелить ее голову, но мы не нашли ее", – сказала одна из подозреваемых на видео, которое она прислала своим детям.

Напомним: Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Предыстория:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • После вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

Темы: США


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