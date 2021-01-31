В Федеральном бюро расследований США установили и арестовали женщину, которая во время штурма Конгресса США угрожала прострелить "чертову голову" спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Федеральные правоохранительные органы арестовали двух женщин в штате Пенсильвания по обвинению в штурме здания Капитолия после того, как, по информации ФБР, одна из них заявила о намерении застрелить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси".

Детали: Издание отмечает, что ФБР вышло на двух подозреваемых после установления дополнительных деталей из видеозаписей, которые сделали сами женщины.

"Мы прорвались к Капитолию ... Мы попали внутрь, выполнили свою часть работы..Мы искали Нэнси, чтобы прострелить ее голову, но мы не нашли ее", – сказала одна из подозреваемых на видео, которое она прислала своим детям.

Напомним:

ФБР открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Федеральное бюро также расследует информацию о возможной попытке продать в Россию ноутбук, украденный в день штурма Капитолия из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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