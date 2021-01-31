ФБР арестовало женщину, угрожавшую прострелить голову спикеру Конгресса США
В Федеральном бюро расследований США установили и арестовали женщину, которая во время штурма Конгресса США угрожала прострелить "чертову голову" спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Источник: The Washington Post
Дословно: "Федеральные правоохранительные органы арестовали двух женщин в штате Пенсильвания по обвинению в штурме здания Капитолия после того, как, по информации ФБР, одна из них заявила о намерении застрелить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси".
Детали: Издание отмечает, что ФБР вышло на двух подозреваемых после установления дополнительных деталей из видеозаписей, которые сделали сами женщины.
"Мы прорвались к Капитолию ... Мы попали внутрь, выполнили свою часть работы..Мы искали Нэнси, чтобы прострелить ее голову, но мы не нашли ее", – сказала одна из подозреваемых на видео, которое она прислала своим детям.
Напомним: Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.
Предыстория:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- После вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.