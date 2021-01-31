ВООЗ критикує розвинені країни через високий темп вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити свої кампанії з вакцинації населення від COVID-19, щоби препарату вистачило менш заможним державам.

Джерело: прессекретарка Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс в інтерв’ю BBC

Пряма мова: "Ми просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться, зачекайте на інші групи країн, де ще не почали вакцинацію. Замість того, щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити всі, й робити це треба разом".

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.

Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.

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