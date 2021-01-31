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ВОЗ критикует развитые страны из-за высокого темпа вакцинации

Воскресенье, 31 января 2021, 05:39
ВОЗ критикует развитые страны из-за высокого темпа вакцинации

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить свои кампании по вакцинации населения от COVID-19, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам.

Источник: пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью BBC

Прямая речь: "Мы просим все страны, которые имеют такую ​​возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе".

Важливо знати: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, 14 января наконец-то смогла прибыть в Китай.

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Темы: коронавирусвакцинация
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