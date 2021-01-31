ЄС привітав рішення про виділення Україні 117 тисяч доз вакцини Pfizer

Європейський Союз вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцин від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech в рамках механізму COVAX, який підтримується ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні у Facebook.

Рішення про виділення вакцин було ухвалено 30 січня. На підтримку ініціативи COVAX Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк та держави-члени ЄС анонсували виділення більше 870 млн євро .

"COVID-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не знаходиться в безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах "Team Europe", Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля COVAX із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн", – зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Раніше стало відомо, зо у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною.