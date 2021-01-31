ЕС приветствовал решение о выделении Украине 117 000 доз вакцины Pfizer

Европейский Союз приветствует выделение Украине 117 000 доз вакцин от COVID-19 производства компании Pfizer BioNTech в рамках механизма COVAX, который поддерживается ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине в Facebook.

Решение о выделении вакцин было принято 30 января. В поддержку инициативы COVAX Европейская комиссия, Европейский инвестиционный банк и государства-члены ЕС анонсировали выделение более 870 млн евро.

"COVID-19 стал беспрецедентным вызовом для всего мира. Коронавирус влияет на наше здоровье, работу, семьи и качество жизни. Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Никто из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех. Основываясь на принципах "Team Europe", Европейский Союз с гордостью поддерживает усилия COVAX по обеспечению наших партнеров вакциной, и Украина стала одной из первых таких стран ", - отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Напомним, Украина в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

Президент Владимир Зеленский заверил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.