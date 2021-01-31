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Одна з країн ЄС не рекомендує вакцину AstraZeneca для осіб старше 55 років

Неділя, 31 січня 2021, 14:42
Одна з країн ЄС не рекомендує вакцину AstraZeneca для осіб старше 55 років

Італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) не рекомендує використовувати вакцину від коронавірусу британської компанії AstraZeneca для осіб віком старше 55 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті агентства.

"Дані реєстраційних досліджень вакцини AstraZeneca мають рівень невизначеності в оцінці ефективності у пацієнтів старше 55 років, оскільки ця група (в якій, однак, спостерігалася хороша відповідь антитіл) була представлена погано", - йдеться у повідомленні.

Для літніх людей та осіб з послабленим імунітетом рекомендовано вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna.

Разом з тим в агентстві загалом рекомендують використання вакцини AstraZeneca для осіб віком від 18 до 55 років.

"Поява третьої вакцини є важливим внеском у триваючу кампанію вакцинації. AIFA надала вказівки на оптимізацію використання існуючих вакцин шляхом максимального використання їх різних характеристик", - сказав генеральний директор AIFA Нікола Магріні.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів 29 січня надало дозвіл на застосування в ЄС британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Днями AstraZeneca заявила, що зможе поставити Євросоюзу у першому кварталі 2021 року значно менше доз, ніж очікувалося.

Згідно з контрактом з компанією, ЄС законтрактував в AstraZeneca 300 млн доз вакцини, з можливістю згодом закупити ще 100 млн доз. 

Раніше в Євросоюзі затвердили вакцину німецького виробника Pfizer та американської компанії Moderna.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяОлександр Корнієнко
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