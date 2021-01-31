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Одна из стран ЕС не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Воскресенье, 31 января 2021, 14:42
Одна из стран ЕС не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендует использовать вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca для лиц старше 55 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

"Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca имеют уровень неопределенности в оценке эффективности у пациентов старше 55 лет, поскольку эта группа (в которой, однако, наблюдался хороший ответ антител) была представлена ​​плохо", - говорится в сообщении.

Для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом рекомендуется вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вместе с тем в агентстве целом рекомендуют использование вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

"Появление третьей вакцины является важным вкладом в продолжающуюся кампанию вакцинации. AIFA предоставила указания на оптимизацию использования существующих вакцин путем максимального использования их различных характеристик", - сказал генеральный директор AIFA Никола Магрини.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам предоставило разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca.

На днях AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 года значительно меньше доз, чем ожидалось.

Согласно контракту с компанией, ЕС законтрактовал в AstraZeneca 300 млн доз вакцины, с возможностью впоследствии закупить еще 100 млн доз.

Ранее в Евросоюзе утвердили вакцину немецкого производителя Pfizer и американской компании Moderna.

Темы: вакцинацияАлександр Корниенко
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