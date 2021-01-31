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Одна из стран ЕС не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Воскресенье, 31 января 2021, 15:42

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендует использовать вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca для лиц старше 55 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

"Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca имеют уровень неопределенности в оценке эффективности у пациентов старше 55 лет, поскольку эта группа (в которой, однако, наблюдался хороший ответ антител) была представлена ​​плохо", - говорится в сообщении.

Для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом рекомендуется вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вместе с тем в агентстве целом рекомендуют использование вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

"Появление третьей вакцины является важным вкладом в продолжающуюся кампанию вакцинации. AIFA предоставила указания на оптимизацию использования существующих вакцин путем максимального использования их различных характеристик", - сказал генеральный директор AIFA Никола Магрини.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам предоставило разрешение на применение в ЕС британской вакцины от коронавируса AstraZeneca.

На днях AstraZeneca заявила, что сможет поставить Евросоюзу в первом квартале 2021 года значительно меньше доз, чем ожидалось.

Согласно контракту с компанией, ЕС законтрактовал в AstraZeneca 300 млн доз вакцины, с возможностью впоследствии закупить еще 100 млн доз.

Ранее в Евросоюзе утвердили вакцину немецкого производителя Pfizer и американской компании Moderna.

Темы: вакцинацияАлександр Корниенко


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