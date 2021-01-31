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Дружину Навального знову затримали в Москві

Неділя, 31 січня 2021, 16:12
Instagram Навальної

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія затримана в центрі Москви.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на очевидців і адвоката Навальної Світлану Давидову, Навальна в Instagram, ОВД-Инфо

Деталі: Як повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов в ефірі "Навальний Live", Навальну затримали в районі вулиці Строминка.

Як повідомила адвокат Навального, її везуть у відділення поліції в Новій Москві.

Пряма мова Давидової: "Її (Юлію Навальну – ІФ) поки не доставили в якийсь конкретний ВВС. Їдуть в бік Троїцька".

Деталі: Навальна, згідно з опублікованою фотографії на її сторінці в Instagram, приєдналася до учасників акції в Москві біля метро Сокольники.

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Публикация от @yulia_navalnaya

У той же час, за даними ОВД-Инфо, станом на 16:20 за київським часом на акціях на підтримку Навального в Росії затримано вже більше 3300 людей.

Що передувало: Минулої суботи, 23 січня, Юлія Навальна також була затримана на акції на підтримку Олексія Навального. Того ж дня її відпустили.

Теми: НавальнийакціїРосія


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