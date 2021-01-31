Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія була затримана в центрі Москви, згодом її відпустили.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на очевидців і адвоката Навальної Світлану Давидову, Навальна в Instagram

Деталі: Як повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов в ефірі "Навальний Live", Навальну затримали в районі вулиці Строминка.

Навальна, згідно з опублікованою фотографією на її сторінці в Instagram, приєдналася до учасників акції в Москві біля метро Сокольники.

Пізніше адвокат Навальної Світлана Давидова повідомила "Інтерфаксу", що на дружину опозиціонера склали адміністративний протокол про участь у неузгодженій акції, що призвела до перешкод для пішоходів і транспорту, та відпустили.

Давидова уточнила, що розгляд протоколу відбудеться в понеділок, о 10:00, у Щербинському суді Москви.

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Що передувало: Минулої суботи, 23 січня, Юлія Навальна також була затримана на акції на підтримку Олексія Навального. Того ж дня її відпустили.