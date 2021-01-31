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Жену Навального снова задержали в Москве

Воскресенье, 31 января 2021, 16:12
Instagram Навальной

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия задержана в центре Москвы.

Источник: Интерфакс со ссылкой на очевидцев и адвоката Навальной Светлану Давыдову, Навальная в Instagram, ОВД-Инфо

Детали: Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в эфире "Навальный Live", Навальную задержали в районе улицы Стромынка.

Как сообщила адвокат Навальной, ее везут в отделение полиции в Новой Москве.

Прямая речь Давыдовой: "Ее (Юлию Навальную - ИФ) пока не доставили в какие-либо конкретное ОВД. Едут в сторону Троицка".

Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в инстаграм, присоединилась к участникам акции в Москве у метро Сокольники.

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Публикация от @yulia_navalnaya

В то же время, по данным ОВД-Инфо, по состоянию на 16:20 по киевскому времени на акциях в поддержку Навального в России задержано уже более 3300 человек.

Что предшествовало: В прошлую субботу, 23 января, Юлия Навальная также была задержана на акции в поддержку Алексея Навального. В тот же день ее отпустили.

Темы: НавальныйакцииРосcия


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