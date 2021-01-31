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Жену Навального снова задерживали в Москве

Воскресенье, 31 января 2021, 18:44
Жену Навального снова задерживали в Москве
Instagram Навальной

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия была задержана в центре Москвы, позже ее отпустили.

Источник: Интерфакс со ссылкой на очевидцев и адвоката Навальной Светлану Давыдову, Навальная в Instagram

Детали: Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в эфире "Навальный Live", Навальную задержали в районе улицы Стромынка.

Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в инстаграм, присоединилась к участникам акции в Москве у метро Сокольники.

Позже адвокат Навальной Светлана Давыдова сообщила "Интерфаксу", что на жену оппозиционера составили административный протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта, и отпустили.

Давыдова уточнила, что рассмотрение протокола состоится в понедельник, в 10:00, в Щербинском суде Москвы.

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Публикация от @yulia_navalnaya

Что предшествовало: В прошлую субботу, 23 января, Юлия Навальная также была задержана на акции в поддержку Алексея Навального. В тот же день ее отпустили.

Темы: НавальныйакцииРосcия
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