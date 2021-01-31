Жену Навального снова задерживали в Москве
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия была задержана в центре Москвы, позже ее отпустили.
Источник: Интерфакс со ссылкой на очевидцев и адвоката Навальной Светлану Давыдову, Навальная в Instagram
Детали: Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в эфире "Навальный Live", Навальную задержали в районе улицы Стромынка.
Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в инстаграм, присоединилась к участникам акции в Москве у метро Сокольники.
Позже адвокат Навальной Светлана Давыдова сообщила "Интерфаксу", что на жену оппозиционера составили административный протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта, и отпустили.
Давыдова уточнила, что рассмотрение протокола состоится в понедельник, в 10:00, в Щербинском суде Москвы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что предшествовало: В прошлую субботу, 23 января, Юлия Навальная также была задержана на акции в поддержку Алексея Навального. В тот же день ее отпустили.