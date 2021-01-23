Російські силовики відпустили дружину Навального

Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію випустили з відділку поліції.

Джерело: РБК

Деталі: Юлія Навальна в суботу опублікувала фото з автозаку. Її затримали під час масових акцій протесту.

Пізніше російські ЗМІ з посиланням на адвоката Навальної Володимира Вороніна написали, що її звільнили.

Нагадаємо: 23 січня у Москві та інших містах РФ проходять масові акції протесту. Російські силовики застосовують силу проти мітингувальників й затримують громадян.

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