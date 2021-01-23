Російські силовики відпустили дружину Навального
Субота, 23 січня 2021, 16:55
Дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію випустили з відділку поліції.
Джерело: РБК
Деталі: Юлія Навальна в суботу опублікувала фото з автозаку. Її затримали під час масових акцій протесту.
Пізніше російські ЗМІ з посиланням на адвоката Навальної Володимира Вороніна написали, що її звільнили.
Нагадаємо: 23 січня у Москві та інших містах РФ проходять масові акції протесту. Російські силовики застосовують силу проти мітингувальників й затримують громадян.
Передісторія:
- Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок".
- 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.
- Штаби опозиційного до режиму Путіна політика Олексія Навального анонсували великі мітинги по всій Росії 23 січня у відповідь на його арешт.
- Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.