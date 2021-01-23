У Москві затримали дружину Навального, б'ють журналістів

Під час акції протесту в Москві затримана дружина Олексія Навального Юлія, всього по країні понад 1300 затриманих.

Джерело: Навальна в Instagram, "Новая газета", ОВД-Инфо, "Медуза", Reuters

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @yulia_navalnaya

«Не представились, без протокола»: как задержали Юлию Навальную pic.twitter.com/5PjRFRBHHp — Дождь (@tvrain) January 23, 2021

Деталі: Юлія Навальна опублікувала фото з автозаку, зазначивши, що там погане освітлення.

Пізніше стало відомо, що Юлію Навальну відпустили.

У той же час, "ОВД-Инфо" повідомляє вже про 1338 затриманих по країні. Цифра ще далеко не остаточна, в Москві і Петербурзі акції тривають.

За оцінками "Нової газети", на Пушкінській площі в Москві зібралося близько десяти тисяч людей.

Журналісти Reuters оцінюють число присутніх на акції на підтримку Навального в Москві мінімум у 40 тисяч людей. МВС називало цифру в десять разів меншу.

Силовики оточили площу, вибратися звідти складно. Зелене світло світлофора на переході не загорається, весь час горить червоне.

До станції метро "Пушкінська" під'їжджають автобуси Росгвардії. Поліцейські вибірково затримують учасників протесту, в тому числі жінок і дітей. Із затриманими правоохоронці поводяться дуже жорстко, б'ють.

ОМОН сильно відтісняє людей, тому вони стрибають у перехід з підвищень біля нього. Поліція також сама скидає людей з парапетів станції метро.

"Новая газета"

Силовики вдарили спеціальну кореспондентку "Нової газети" Єлизавету Кірпанову по голові кийком, у неї йде кров. Журналістку, яка перебувала на акції з редакційним завданням, повалили і почали бити. Крім того, ОМОН кийком зламав об'єктив фотоапарата кореспондента "Нової" Вікторії Одіссонової. Пізніше ще одного спеціального кореспондента "Нової", Тетяну Васильчук, вдарили кийком по голові.

На Пушкінській кореспондента Avtozak Live Микиту Ступина вдарили електрошокером і кийком по голові. При цьому у нього є прес-карта і редакційне завдання.

Жесть какая. Это увидит вся страна. pic.twitter.com/Ltu4GI74ng — Юлия Галямина (@galiamina) January 23, 2021

У соцмережах з'явилося відео жорсткого затримання 14-річної дитини на Пушкінській площі. Уповноважена при президенті РФ з прав дитини Анна Кузнецова повідомила, що дитину вже передали батькам.

Разом з тим, на Страсному бульварі в Москві, де перебувало близько тисячі людей, почалися жорсткі сутички протестувальників із поліцією, хтось запалив фаєр. Як передає "Нова газета", група молодих хлопців побила поліцейського, інші учасники протесту намагалися їм завадити.

"Новая газета"

Що передувало: У суботу по всій Росії проходять акції на підтримку Олексія Навального, учасників затримують.

За даними ЗМІ, у Москві підготували десятки "тітушок", які повинні провокувати бійки на акціях на підтримку Навального 23 січня і викладати в соцмережі "свідоцтва" насильства з боку демонстрантів.

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