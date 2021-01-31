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ООС: 4 обстріли, без втрат

Неділя, 31 січня 2021, 18:48

Протягом доби 31 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, бойових втрат серед українських військових немає.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Приазов’ї, неподалік населеного пункту Водяне збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій з міномету 120-го калібру, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу "Крило", але вмілими діями наших захисників БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки – з великокаліберного кулемета".

Деталі: Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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