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ООС: 4 обстрела, без потерь

Воскресенье, 31 января 2021, 18:48

В течение суток 31 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье, недалеко от населенного пункта Водяное вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "Крыло", но умелыми действиями наших защитников БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Вблизи Лебединского российско-оккупационные войска осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а в пригороде Авдеевки – из крупнокалиберного пулемета".

Детали: О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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