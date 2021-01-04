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Вбивство Шеремета готували спецслужби Білорусі: опубліковані докази

Понеділок, 4 січня 2021, 11:06

Ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета, що було здійснено 4 роки потому.

Джерело: записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева, передані "Українській правді" білоруською опозицією, бельгійське видання EUobserver

Деталі: На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську.

У тому числі на записі обговорюється спосіб вбивства Павла Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство це стало публічним сигналом.

"Ми повинні попрацювати над Шереметом, який є великим головним болем...

Ми закладемо (бомбу - ред.) і так далі, і цього чортового щура рознесе на чортові шматки - ноги в одну сторону, руки - в іншу. Якщо ж все буде (виглядати) як з природних причин, то люди не зрозуміють сигнал...

Президент (Лукашенко - ред.) чекає цих операцій", - цитує слова Зайцева EUobserver.

Також на записі звучать докази, що в 2012 році КДБ Білорусі готувало операції по усуненню й інших своїх політичних опонентів на території інших держав. Як зазначає на записі Зайцев, завдання організацій політичних вбивств поставив перед КДБ сам президент Олександр Лукашенко і виділив на ці потреби 1,5 мільйона доларів.

На нараді обговорюється використання отрут, вибухових речовин, поломок автомобілів для досягнення поставлених цілей.

У тому числі обговорюються вбивства в Німеччині Олега Алкаєва (колишній директор в'язниці в Білорусі), Володимира Бороданя (експолковник) і В'ячеслава Дудкіна (був головним у країні по боротьбі з корупцією).

За інформацією джерел опозиційної організації "Білоруський народний трибунал", на записі озвучені не все цілі, що планувалися. Наприклад, у Росії під удар потрапляв також російський експерт Андрій Суздальцев.

Експерт Національного Центру Медіа Криміналістики США (Університет Колорадо) Каталін Григорас, який вивчав запис у 2020 році за запитом видання EUObserver, зазначив, що з запису видалений цифровий підпис, який міг б сприяти ідентифікації джерела в КДБ, але при цьому на записі не виявлено жодних помітних слідів аудіо-маніпуляцій.

Теми: Справа ШереметавбивствоБілорусьЛукашенко


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