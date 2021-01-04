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Спецслужби Білорусі готували вбивство Шеремета - аудіозапис із КДБ

Понеділок, 4 січня 2021, 10:06
Спецслужби Білорусі готували вбивство Шеремета - аудіозапис із КДБ

Ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета, що було здійснено 4 роки потому.

Джерело: записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева, передані "Українській правді" білоруською опозицією, "Білоруський народний трибунал", бельгійське видання EUobserver

Деталі: На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську.

У тому числі на записі обговорюється спосіб вбивства Павла Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство це стало публічним сигналом.

Пряма мова Зайцева: "Ось по Шеремету потрібно спрацювати, який за*бал бл*дь. Зробимо закладку якусь і так далі, щоб цього щура бл*дь зовсім бл*дь ані рук, ані ніг не зберуть. Все щоб було як натуральним чином, але це не так впливає на свідомість людей...

Президент (Лукашенко - ред.) чекає цих операцій".

Додатково: Також в руки розлідувачів потрапили документи стеження за Павлом Шереметом.

 
 

 

Крім того, на записі звучать докази, що в 2012 році КДБ Білорусі готувало операції по усуненню й інших своїх політичних опонентів на території інших держав. Як зазначає на записі Зайцев, завдання організацій політичних вбивств поставив перед КДБ сам президент Олександр Лукашенко і виділив на ці потреби 1,5 мільйона доларів.

На нараді обговорюється використання отрут, вибухових речовин, поломок автомобілів для досягнення поставлених цілей.

У тому числі обговорюються вбивства в Німеччині Олега Алкаєва (колишній директор в'язниці в Білорусі), Володимира Бороданя (експолковник) і В'ячеслава Дудкіна (був головним у країні по боротьбі з корупцією).

За інформацією джерел опозиційної організації "Білоруський народний трибунал", на записі озвучені не все цілі, що планувалися. Наприклад, у Росії під удар потрапляв також російський експерт Андрій Суздальцев.

Експерт Національного Центру Медіа Криміналістики США (Університет Колорадо) Каталін Григорас, який вивчав запис у 2020 році за запитом видання EUObserver, зазначив, що з запису видалений цифровий підпис, який міг б сприяти ідентифікації джерела в КДБ, але при цьому на записі не виявлено жодних помітних слідів аудіо-маніпуляцій.

Передісторія:

  • Журналіст "Української правди" та "Радіо Вєсті" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
  • 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

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Українська правда

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Теми: Справа ШереметавбивствоБілорусьЛукашенко
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