У справі Шеремета змінили підозри: прибрали "арійську расу", додали невідомих організаторів
Усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".
Джерело: коментар адвоката підозрюваної Юлії Кузьменко Тараса Безпалого "Українській правді"
Деталі: Раніше поліція вважала організатором злочину музиканта Андрія Антоненка. Тепер він, як і лікар Юлія Кузьменко, за версією слідства, є виконавцями, військова медсества Яна Дугарь – пособником.
Змінився також ймовірний мотив вбивства. Раніше правоохоронці говорили, що Антоненко "захопився ультранаціоналістичними ідеями" та "культивав величність арійської раси". Тепер поліція вважає, що невстановлені організатори діяли з особистих мотивів і "вирішили створити в суспільстві вкрай резонансну подію" для провокації акцій протесту.
У свою чергу, мотиви підозрюваних нібито полягали в тому, що вони підтримували ідеї створення цієї резонасної події.
Згідно з уточненою версією, Кузьменко лише підкладала вибухівку під автомобіль журналіста, але не активувала її, як йшлось раніше.
Крім того, у справі фігурують "невстановлені особи", які нібито забезпечили підозрюваних вибухівкою.
Також до підозр додали дві нові статті: про знищення майна (автомобіля, на якому їхав Шеремет) та незаконному поводжені зі зброєю (вибухівкою, яку підклали під авто).
Строки досудового розлідування у справі встановлені до 12 червня. Адвокат Безпалий припускає, що найближчим часом може бути оголошено про завершення слідства.
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який раніше також фігурував як організатор.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.
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Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета