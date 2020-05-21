У справі Шеремета змінили підозри: прибрали "арійську расу", додали невідомих організаторів

Усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".

Джерело: коментар адвоката підозрюваної Юлії Кузьменко Тараса Безпалого "Українській правді"

Деталі: Раніше поліція вважала організатором злочину музиканта Андрія Антоненка. Тепер він, як і лікар Юлія Кузьменко, за версією слідства, є виконавцями, військова медсества Яна Дугарь – пособником.

Змінився також ймовірний мотив вбивства. Раніше правоохоронці говорили, що Антоненко "захопився ультранаціоналістичними ідеями" та "культивав величність арійської раси". Тепер поліція вважає, що невстановлені організатори діяли з особистих мотивів і "вирішили створити в суспільстві вкрай резонансну подію" для провокації акцій протесту.

У свою чергу, мотиви підозрюваних нібито полягали в тому, що вони підтримували ідеї створення цієї резонасної події.

Згідно з уточненою версією, Кузьменко лише підкладала вибухівку під автомобіль журналіста, але не активувала її, як йшлось раніше.

Крім того, у справі фігурують "невстановлені особи", які нібито забезпечили підозрюваних вибухівкою.

Також до підозр додали дві нові статті: про знищення майна (автомобіля, на якому їхав Шеремет) та незаконному поводжені зі зброєю (вибухівкою, яку підклали під авто).

Строки досудового розлідування у справі встановлені до 12 червня. Адвокат Безпалий припускає, що найближчим часом може бути оголошено про завершення слідства.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство заявляло, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який раніше також фігурував як організатор.

Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.

Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

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Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета