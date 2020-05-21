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У справі Шеремета змінили підозри: прибрали "арійську расу", додали невідомих організаторів

Четвер, 21 травня 2020, 18:19

Усім трьом підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета змінили підозри – тепер слідство називає організаторами невстановлених осіб.

Джерело: коментар адвоката підозрюваної Юлії Кузьменко Тараса Безпалого "Українській правді"

Деталі: Раніше поліція вважала організатором злочину музиканта Андрія Антоненка. Тепер він, як і лікар Юлія Кузьменко, за версією слідства, є виконавцями, військова медсества Яна Дугарь – пособником.

Змінився також ймовірний мотив вбивства. Раніше правоохоронці говорили, що Антоненко "захопився ультранаціоналістичними ідеями" та "культивав величність арійської раси". Тепер поліція вважає, що невстановлені організатори діяли з особистих мотивів і "вирішили створити в суспільстві вкрай резонансну подію" для провокації акцій протесту.

У свою чергу, мотиви підозрюваних нібито полягали в тому, що вони підтримували ідеї створення цієї резонасної події.

Згідно з уточненою версією, Кузьменко лише підкладала вибухівку під автомобіль журналіста, але не активувала її, як йшлось раніше.

Крім того, у справі фігурують "невстановлені особи", які нібито забезпечили підозрюваних вибухівкою.

Також до підозр додали дві нові статті: про знищення майна (автомобіля, на якому їхав Шеремет) та незаконне зберігання зброї (вибухівки, яку підклали під авто).

Строки досудового розлідування у справі встановлені до 12 червня. Адвокат Безпалий припускає, що найближчим часом може бути оголошено про завершення слідства.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
  • Суд арештував Кузьменко та АнтоненкаДугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
  • Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
  • Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Соня Лукашова, УП
Теми: Справа Шереметаполіція


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