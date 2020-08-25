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Суд взявся за справу Шеремета: будуть присяжні

Вівторок, 25 серпня 2020, 19:54

Шевченківський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: підготовче засідання суду

Дослівно: "Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту судом присяжних у відкритому судовому засіданні на 12 годину 4 вересня".

Деталі: Засідання проводили головуюча суддя Оксана Голуб, судді-учасники колегії Марина Антонюк та Євген Сидоров.

Усі троє підозрювані вимагають суду присяжних. Вони заявили, що мають на це право, як обвинувачувані, яким загрожує довічне.

Головуюча суддя порадила підозрюваній Яні Дугарь взяти обвинувальний акт, щоб знати, від чого захищатись. Голуб зазначила, що якщо обвинуваченій не відкрили якісь докази, то це їй на руку, бо потім ці докази можна визнати недопустимими.

Також суд залишив підозрюваного Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня. Юлію Кузьменко залишили під домашнім арештом також до 23 жовтня. Яна Дугарь також залишається під слідством до тієї ж дати.

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Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Нагадаємо: раніше частина учасників Маршу Незалежності прийшли під Офіс президента з вимогою звільнити фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.

Українська правда
Теми: Справа Шереметасуд


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