Суд взявся за справу Шеремета: будуть присяжні

Шевченківський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело: підготовче засідання суду

Дослівно: "Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту судом присяжних у відкритому судовому засіданні на 12 годину 4 вересня".

Деталі: Засідання проводили головуюча суддя Оксана Голуб, судді-учасники колегії Марина Антонюк та Євген Сидоров.

Усі троє підозрювані вимагають суду присяжних.

Головуюча суддя порадила підозрюваній Яні Дугарь взяти обвинувальний акт, щоб знати, від чого захищатись. Голуб зазначила, що якщо обвинуваченій не відкрили якісь докази, то це їй на руку, бо потім ці докази можна визнати недопустимими.

Також суд залишив підозрюваного Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня. Юлію Кузьменко залишили під домашнім арештом також до 23 жовтня. Яна Дугарь також залишається під слідством до тієї ж дати.

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