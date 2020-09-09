У справі Шеремета обрали основних присяжних – адвокати

За допомогою жеребкування 9 вересня присяжних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета поділили на основних та запасних.

Джерело: сайт юридичної фірми "Сенс Україна", яка займається захистом підозрюваного Андрія Антоненка

Деталі: За авторозподілом визначено троє основних присяжних та двоє запасних. Адвокати оприлюднили імена разом з посиланнями на декларації цих людей.

Основні:

Григорій Валерійович Фірсов (ФОП, арбітражний керуючий);

Наталя Олександрівна Глоба (не працює, домогосподарка);

Юрій Іванович Михайленко (пенсіонер);

Запасні:

Юрій Олександрович Федоренко (ФОП, займається управлінням нерухомістю);

Людмила Михайлівна Яковенко (не працює, до цього працювала в банківській сфері).

Що було раніше: 25 серпня Шевченківський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Її розглядатиме суд присяжних.

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