У справі Шеремета обрали основних присяжних – адвокати
За допомогою жеребкування 9 вересня присяжних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета поділили на основних та запасних.
Джерело: сайт юридичної фірми "Сенс Україна", яка займається захистом підозрюваного Андрія Антоненка
Деталі: За авторозподілом визначено троє основних присяжних та двоє запасних. Адвокати оприлюднили імена разом з посиланнями на декларації цих людей.
Основні:
- Григорій Валерійович Фірсов (ФОП, арбітражний керуючий);
- Наталя Олександрівна Глоба (не працює, домогосподарка);
- Юрій Іванович Михайленко (пенсіонер);
Запасні:
- Юрій Олександрович Федоренко (ФОП, займається управлінням нерухомістю);
- Людмила Михайлівна Яковенко (не працює, до цього працювала в банківській сфері).
Що було раніше: 25 серпня Шевченківський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Її розглядатиме суд присяжних.
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Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.