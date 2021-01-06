МОЗ проти перенесення посиленого карантину: хоче уникнути локдауну навесні 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що січневий жорсткий карантин допоможе уникнути "локдауну" до весни й навесні.

Джерело: Степанов на брифінгу 6 січня

Пряма мова: "Міністерство охорони здоров'я проти перенесення жорсткого карантину, проти його скасування. У нас фіксується на сьогодні, це в період свят, близько 5-ти, 6-ти, майже 7-ми тисяч випадків захворювання на COVID-19, щодня від цієї хвороби помирає близько 200 людей. Наразі понад 23 тисячі людей знаходяться у лікарнях (виправлено), більше 10% – це важкі хворі. Взагалі у нас збільшується кількість важких хворих…

Ми не хочемо отримувати по 17, 20, 25 тисяч (хворих). Думка епідеміологів: ми дуже потребуємо проведення жорсткого карантину саме з 8 до 24 січня для того, щоб максимально збити "хвилю" і пройти її до весни, до квітня-травня без введення жорстокого карантину, який може вдарити по нашій економіці".

Деталі: Степанов зазначив, що громадян заздалегідь попередили про посилений карантин із 8 до 24 січня включно. За його словами, бізнес розуміє необхідність обмежень і готовий до них.

Міністр очікує зростання кількості хворих на COVID-19 після свят і збільшення навантаження на медичну систему, відповідно. А з кінця січня очікується також пік захворюваності на грип - також інфекційне захворювання, яке має ускладнення, подібні до COVID-19.

Нагадаємо: За добу 5 січня в Україні підтвердили 6 911 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 14 490 осіб, у лікарні потрапили 2 978 хворих, померли 228 пацієнтів.

Посилений карантин діятиме в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. В уряді назвали це "зимовими канікулами заради безпеки".

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