Конституційний суд може працювати і без голови – представник Зеленського в КС

Без відстороненого президентом голови Конституційного суду Олександра Тупицького є 14 суддів КС, тому суд ніхто блокувати не буде, і він може працювати без проблем.

Джерело: представник президента в КС Федір Веніславський у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Веніславського: "Відсторонення Олександра Тупицького не є блокуванням роботи Конституційного суду, адже указ президента Зеленського стосується лише одного судді КС. Без пана Тупицького на цей момент є 14 суддів КС, і вони можуть розглядати будь-які питання і ухвалювати будь-які рішення".

Деталі: Він нагадав, що за відсутності голови суду його повноваження виконує перший заступник. А якщо буде відсутній заступник голови КС з якихось поважних причин, повноваження головуючого перейдуть до найстаршого за віком судді.

Таким чином, за словами Веніславського, Конституційний суд працює у "звичному режимі, ніяких підстав говорити про нібито блокування КС наразі немає".

Коментуючи збори суддів КС 5 січня, представник президента заявив, що під час цього засідання "нічого екстраординарного… не відбулося".​

Він також додав, що ухвалена на засіданні заява "не має жодного юридичного значення", бо "фактично у ній просто цитують норми Конституції щодо поділу влади, незалежності КС, взаємодії органів влади тощо".

Веніславський пояснив, що Тупицький наразі тимчасово відсторонений від виконання обов’язків у зв’язку з кримінальним провадженням щодо нього. Але статусу судді Тупицького ніхто не позбавляв, повноважень його ніхто не припиняв і ніхто його не звільняв.

Представник президента у КС наголосив, що, зважаючи на суттєвий статус голови КС і з огляду на злочини, у яких підозрюється Тупицький, його необхідно було відсторонити, щоб він не втручався у досудове розслідування і не міг йому перешкоджати.

Що було раніше: 5 січня Конституційний суд зібрався на засідання і наголосив на своїй незалежності і недоторканності та закликав усі органи державної влади дотримуватись основного закону України і не втручатись у роботу суду.

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