МОЗ пояснило шанси потрапляння російської вакцини на ринок України

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, через які перевірки має пройти російська вакцина від коронавірусу "Спутнік V", аби потрапити на ринок України, а поки що є тільки заявка.

Джерело: Степанов на щоденному ранковому брифінгу

Пряма мова: "Це єдиний лікарський засіб, російська вакцина "Спутнік", напроти якого є така кількість політики. Це зрозуміло, тому що Російська Федерація завжди використовувала будь-яку можливість у своїй гібридній війні".

Деталі: Степанов розповів, що 6 січня харківська компанія "Біолік" лише подала заявку до Державного експертного центру на дозвіл продавати в Україні російську вакцину.

Але крім цього, за словами міністра, компанія ще повинна подати реєстраційну форму, а також досьє, в якому має бути чітко доведена безпечність препарату та показані результати трьох фаз клінічних випробувань.

За результатами усіх цих подань, продовжує голова МОЗ, можливо буде говорити про якість препарату.

"Нарешті ми хоч побачимо не якісь там політичні гасла, а що таке ця російська вакцина", - наголосив Степанов.

Він висловив упевненість, що Україна здатна забезпечити себе вакциною від Covid-19 від провідних світових виробників, які подають заявки відкрито і якісно, "не влаштовуючи інформаційну війну".

Передісторія: 2 січня нардеп, кум президента РФ Віктор Медведчук заявив про те, що до Міністерства охорони здоров'я України вже надійшла заявка про держреєстрацію "Спутнік V" для використання його на українцях в якості вакцини від коронавірусу.