Степанов: Люди пізно звертаються до лікарів із COVID, у лікарнях все більше "важких"

Українці менше проходять тестувань на COVID-19 і часто звертаються до лікаря вже коли їм стає гірше.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю проекту "Настоящее время"

Пряма мова: "У нас кількість людей, які звертаються в тому числі за тестуванням, досить серйозно зменшилася. Наші лабораторні центри в деяких областях працюють лише на 25-30% своєї потужності.

При цьому в деяких регіонах ми фіксуємо випадки, коли люди не звертаються до лікаря, знаходяться вдома, звертаються тільки на п'ятий-сьомий день, якщо їхній стан стає важчим.

Ми, звісно, просимо при найменших симптомах будь-якого респіраторного захворювання відразу звертатися, щоб людину тестували: у нас є всі можливості робити велику кількість тестів, у тому числі і так звані експрес-тести на антиген, які за 15 хвилин показують результат".

Деталі: Голова МОЗ наголосив, що в Україні готові 66 тисяч ліжок для хворих із COVID-19, заповнено на сьогодні трохи більше 23 тисяч.

Ліжок із підведеним киснем, за його словами, вже понад 41 тисячі. Тобто заповненість – на третину.

Але в той же час "збільшується кількість хворих із більш тяжким перебігом захворювання, в тому числі в реанімаціях", наголосив Степанов.

Тому МОЗ просить, щоб люди якомога раніше зверталися до лікаря по медичну допомогу.

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COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП