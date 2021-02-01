Новий український правопис не скасують до цьогорічного ЗНО – уряд

Глава міністерства юстиції Денис Малюська запевняє, що новий український правопис, рішення про який Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним, діятиме щонайменше до кінця цьогорічного Зовнішнього незалежного оцінювання.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Це рішення (суду – ред.) не набрало законної сили і не набере найближчим часом, оскільки ми подамо на нього апеляційну скаргу. До закінчення розгляду нашої апеляції постанова Кабміну залишатиметься чинною, тобто український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним.

Це також означає що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО.

Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, ми не очікуємо яких-небудь сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО, тому як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться.

Деталі: Він наголосив, що міністерство досі не отримало судове рішення ОАСК, тому не знає аргументації суду. Проте міністр вважає, що постанову хочуть скасувати через порушення Кабміном у травні 2019 року процедури під час її ухвалення.

Малюська пояснює, що закон, який надавав право уряду ухвалювати постанову, визнали неконституційним.

Тому він вважає, що навіть при скасуванні нового українського правопису, шанси на його повернення залишатимуться – його спробують перезатвердити рішенням Нацкомісії зі стандартів державної мови.

Довідка: Нову редакцію "Українського правопису" було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року – відтоді її рекомендовано застосовувати в усній мові та письмі.

Згідно з новаціями, нормою стало говорити й писати "проєкт" і "траєкторія", проте "Афіни" могли вживатися на рівних із "Атенами", так само як "Марфа" і "Марта". Серед іншого, українцям розширили можливість вживання фемінітивів, а також змусили писати без дефісу такі слова, як "експрезидент" та "віцепрем'єр".

Передісторія: 28 січня стало відомо, що ОАСК скасував нову редакцію правопису.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів оскаржить рішення ОАСК, що скасував постанову уряду, якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису".

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Новий Український правопис запрацює з 3 червня – МОН