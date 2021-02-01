Указ Зеленського щодо відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному суді

У Верховному суді оскаржують указ президента Володимира Зеленського щодо відсторонення від посади судді КСУ Олександра Тупицького.

Джерело: Верховний суд

Дослівно: "1 лютого до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує указ президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" з моменту його прийняття".

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