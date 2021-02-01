Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Указ Зеленського щодо відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному суді

Понеділок, 1 лютого 2021, 18:41

У Верховному суді оскаржують указ президента Володимира Зеленського щодо відсторонення від посади судді КСУ Олександра Тупицького.

Джерело: Верховний суд

Дослівно: "1 лютого до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує указ президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" з моменту його прийняття".

Передісторія:

  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького.  У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає. 
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомилопро підозру (у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітує її невручення і відвідує робоче місце.

Українська правда
Теми: ЗеленськийТупицькийВерховний суд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новий український правопис не скасують до цьогорічного ЗНО – уряд

Держсекретар США відповів на закиди РФ: Уряд Росії робить велику помилку

інфографікаСБУ викрила агентурну мережу спецслужб РФ у Telegram: "Легитимный", "Резидент" і т.д

відео (оновлено)Разумков опублікував пафосне відео про початок роботи Ради

Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...

Зеленський: Якби в України була ядерна зброя, вторгнення Росії не було б

Усі новини...
Зеленський
Зеленський просить Раду підтримати санкції проти Нікарагуа
Повноваження Хромаєва: у Нацкомісії з цінних паперів чекають указу Зеленського
Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...
Останні новини
18:46
Дубинського виключили з фракції "Слуга народу"
18:41
Указ Зеленського щодо відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному суді
18:30
Суд по MH17: адвокати обвинуваченого хочуть оглянути всі уламки літака
18:29
Закриття міжбанку: гривня зміцніла
18:14
Ткаченко пояснив, чому заважає владі Києва отримати "Гостинний двір"
18:09
Зеленський просить Раду підтримати санкції проти Нікарагуа
18:07
Повноваження Хромаєва: у Нацкомісії з цінних паперів чекають указу Зеленського
17:50
В Україні розпочалася кампанія з реєстрації на ЗНО
17:43
Посол розповів, чого чекати від розгляду справи MH17 по суті
17:25
Гетманцев: Середня зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!