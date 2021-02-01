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Указ Зеленського щодо відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному суді

Понеділок, 1 лютого 2021, 17:41
Указ Зеленського щодо відсторонення Тупицького оскаржують у Верховному суді

У Верховному суді оскаржують указ президента Володимира Зеленського щодо відсторонення від посади судді КСУ Олександра Тупицького.

Джерело: Верховний суд

Дослівно: "1 лютого до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує указ президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" з моменту його прийняття".

Передісторія:

  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького.  У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає. 
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомилопро підозру (у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітує її невручення і відвідує робоче місце.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийТупицькийВерховний суд
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