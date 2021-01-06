КС на зборах не говорив про усунення Тупицького, той буде працювати – суддя

На зборах суддів Конституційного Суду не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького.

Джерело: суддя Ігор Сліденко в коментарі "5 каналу"

Деталі: Сліденко відмовився сказати, скільки було суддів на 4-годинних зборах 5 січня, однак зазначив, що "кількість суддів була достатньою для проведення зборів".

Суддя не став коментувати збори, бо "це був абсолютно закритий захід, навіть технічний персонал не був присутній".

За словами Сліденка, указ президента законний, однак підстав для відсторонення голови КС немає.

Він не виключає, що до Конституційного суду буде подання народних депутатів про визнання неконституційним указу Володимира Зеленського.

За словами Сліденка, Тупицький і далі ходитиме на роботу – імовірно, за перепустками. Проте "вранці його точно не було".

Пряма мова Сліденка: "Це питання суду, воно політизоване і штучно нагнітається стан істерії. Питання про відсторонення в принципі не розглядається. Взагалі такого інституту як відсторонення судді КСУ, немає".

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