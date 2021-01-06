КС на зборах не говорив про усунення Тупицького, той буде працювати – суддя
На зборах суддів Конституційного Суду не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького.
Джерело: суддя Ігор Сліденко в коментарі "5 каналу"
Деталі: Сліденко відмовився сказати, скільки було суддів на 4-годинних зборах 5 січня, однак зазначив, що "кількість суддів була достатньою для проведення зборів".
Суддя не став коментувати збори, бо "це був абсолютно закритий захід, навіть технічний персонал не був присутній".
За словами Сліденка, указ президента законний, однак підстав для відсторонення голови КС немає.
Він не виключає, що до Конституційного суду буде подання народних депутатів про визнання неконституційним указу Володимира Зеленського.
За словами Сліденка, Тупицький і далі ходитиме на роботу – імовірно, за перепустками. Проте "вранці його точно не було".
Пряма мова Сліденка: "Це питання суду, воно політизоване і штучно нагнітається стан істерії. Питання про відсторонення в принципі не розглядається. Взагалі такого інституту як відсторонення судді КСУ, немає".
Передісторія:
- 28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
- 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
- 5 січня після зборів Конституційний суд наголосив на своїй незалежності і недоторканності, закликав усі органи державної влади дотримуватись основного закону України і не втручатись у роботу суду.
- Представник президента в КС Федір Веніславський висловив думку, що без голови Конституційного суду є 14 суддів КС, тому суд може працювати і без Тупицького.