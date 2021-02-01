Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.
Джерело: співрозмовники Української правди у фракції
Деталі: За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували.
Як повідомили УП, на фракції не було обговорення, Дубінському слово не давали. Голова фракції Давид Арахамія просто зачитав дані, більшість підтримала.
Сам Дубінський назвав своє вигнання "маніпулятивною історією" і звернув увагу, що не були пред'явлені ані підписні листи, ані інші результати голосування.
Пряма мова Дубінського за результатами засідання: "Це не те що голосування, це чистий фарс...
Ви розумієте, що пройдені всі червоні лінії фракцією, ми побачили справжні обличчя політичних акторів і в Офісі президента, і в українському парламенті. Ми прекрасно розуміємо, що це - маніпулятивний результат, який був необхідний конкретним людям для отримання конкретних дивідендів, саме політичних, і для вирішення своїх власних проблем".
Передісторія:
- Раніше США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
- Президент Володимир Зеленський просив вийти Дубінського із фракції "Слуга народу", той відмовився.
- 29 січня у фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення Дубінського.
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