Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Джерело: Українська правда

Деталі: За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували.

Як передає кореспондент УП, на фракції не було обговорення, Дубінському слово не давали. Голова фракції Давид Арахамія просто зачитав дані, більшість підтримала.

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