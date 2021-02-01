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Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Понеділок, 1 лютого 2021, 17:46
Дубінського виключили з фракції Слуга народу

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Джерело: співрозмовники Української правди у фракції

Деталі: За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували.

Як повідомили УП, на фракції не було обговорення, Дубінському слово не давали. Голова фракції Давид Арахамія просто зачитав дані, більшість підтримала.

Сам Дубінський назвав своє вигнання "маніпулятивною історією" і звернув увагу, що не були пред'явлені ані підписні листи, ані інші результати голосування.

Пряма мова Дубінського за результатами засідання: "Це не те що голосування, це чистий фарс...

Ви розумієте, що пройдені всі червоні лінії фракцією, ми побачили справжні обличчя політичних акторів і в Офісі президента, і в українському парламенті. Ми прекрасно розуміємо, що це - маніпулятивний результат, який був необхідний конкретним людям для отримання конкретних дивідендів, саме політичних, і для вирішення своїх власних проблем".

Передісторія:

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Українська правда

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Теми: ДубінськийСлуга народузвільненняВерховна Рада
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