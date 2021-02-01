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Дубинського виключили з фракції "Слуга народу"

Понеділок, 1 лютого 2021, 18:46

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Джерело: Українська правда

Деталі: За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували.

Як передає кореспондент УП, на фракції не було обговорення, Дубінському слово не давали. Голова фракції Давид Арахамія просто зачитав дані, більшість підтримала.

Доповнюється...

Теми: ДубінськийСлуга народузвільненняВерховна Рада


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