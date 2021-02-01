Дубинського виключили з фракції "Слуга народу"
Понеділок, 1 лютого 2021, 18:46
Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.
Джерело: Українська правда
Деталі: За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували.
Як передає кореспондент УП, на фракції не було обговорення, Дубінському слово не давали. Голова фракції Давид Арахамія просто зачитав дані, більшість підтримала.
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