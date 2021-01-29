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"Слуги" почали збирати підписи за виключення Дубінського - нардеп

П'ятниця, 29 січня 2021, 12:55

У фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення нардепа Олександра Дубінського, на якого раніше були накладені американські санкції.

Джерело: Telegram-канал нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури

Пряма мова Качури: "Зараз починається процес збору підписів за виключення Дубинського з Слуги народу".

Деталі: Водночас Качура висловив власну позицію щодо цього питання, вказавши, що поки не почув достатньої аргументації, щоб прийняти рішення.

Передісторія:

  • Раніше США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
  • Відомий відеосервіс YouTube видалив канал нардепа Олександра Дубінського, і зробив це через санкції, які проти нього нещодавно запровадили США.
  • Дубінський стверджує, що видалення його каналу з відеосервісу Youtube зашкодить сотням тисяч його підписників, і називає це "інформаційною блокадою".
  • Президент Володимир Зеленський просив вийти Дубінського із фракції "Слуга народу", той відмовився.

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Українська правда
Теми: ДубінськийСШАсанкціїСлуга народу


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