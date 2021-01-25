Зеленський просив Дубінського вийти із фракції, той відмовився – джерела

Президент Володимир Зеленський просив вийти нардепа Олександра Дубінського із фракції "Слуга народу", той відмовився.

Джерело: співрозмовники УП в "Слузі народу"

Деталі: Зеленський про Дубінського заявив, що той має піти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу" під удар і зазначив, що попереджав нардепа ще до санкцій, щоб той не ліз у тему плівок і не зв’язувався із Деркачем, бо той є агентом ФСБ.

Також президент нагадав, що Дубінський "розколював фракцію весь час", і що його "журналістська діяльність" під час депутатства знижувала рейтинг і імідж фракції.

Співрозмовник зазначає, що за Дубінського вступився Бужанський, мовляв, фракція має своїх підтримувати, на що Зеленський відповів, що вони саботували багато законопроєктів, натякнувши, щоб не апелювали до командності.

Також джерело розповідає, що Дубінський кричав, нібито нардепка Анастасія Радіна зрадила Україну, працює на іноземні спецслужби, а "шабунята й соросята" його оббрехали й ввели Зеленського в оману.

Глава держави у відповідь на це заборонив нардепові прикриватися президентом України, а звинувачення Дубінського у бік Центру протидії корупції" назвав дитячими, пояснивши що "це не гілка влади, а громадська організація, щоб її критикувати". Також Зеленський порадив Дубінському утриматися від виправдань.

Глава держави запропонував фракції зібрати голоси "за" та "проти" Дубінського, а сам готовий зустрітися з керівництвом фракції та обговорити, що робити далі.

Співрозмовник переконаний, що ключовий месседж – Дубінський має піти, а сам Зеленський не хоче вирішувати проблему із санкціями.

Джерело "Української правди" наголосило, що суперечка президента з нардепом тривала понад 30 хвилин.

Передісторія:

США запровадили санкції проти 7 громадян та 4 медіа України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Зокрема, під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.

Офіс президента анонсував певні кроки щодо притягнення до відповідальності українців, винних у втручанні в американські вибори.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. Вона говорила, що нардепам потрібен час, щоб вивчити й обговорити ситуацію з ним.

Сам Дубінський 15 січня заявив, що просить зібратися фракцію, щоб пояснити свою позицію з приводу запровадження санкцій до нього з боку США через втручання в американські вибори.

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