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Санкції проти каналів Медведчука: все більше українців за

Середа, 10 лютого 2021, 10:34
Санкції проти каналів Медведчука: все більше українців за
"24 КАНАЛ"

Більше половини українців, які знають про рішення РНБО запровадити санкції проти телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука, підтримують його.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 лютого

Деталі: 78% опитаних українців знають про те, що президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти телеканалів "112 ", NewsOne, ZIK, 21% – не знають.

 

49% підтримують рішення припинити мовлення телеканалів "112 ", NewsOne, ZIK, 41% – не підтримують. З моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс з 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилась з 47 до 41%.

Важливо, що серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки ще вищий (57%), а кількість критиків менша (37%), зазначають соціологи.

 

При цьому, 72% опитаних підтримують запровадження державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб України якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави (46% однозначно підтримують, 26% – скоріше підтримують).

Натомість, у разі наявності доказів причетності цих осіб до терористичної діяльності або сепаратизму,  рівень підтримки  санкцій проти них ще зростає до 85% (67% – однозначно підтримують, 18% – скоріш підтримують).

Додатково:  Метод опитування CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність:. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Дослідження проводилося 6-8 лютого 2021 року.

Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більшеТелевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

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Українська правда

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Теми: санкціїМедведчукРНБО
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