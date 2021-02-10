Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Санкції проти каналів Медведчука: все більше українців за

Середа, 10 лютого 2021, 11:34
"24 КАНАЛ"

Більше половини українців, які знають про рішення РНБО запровадити санкції проти телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука, підтримують його.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 лютого

Деталі: 78% опитаних українців знають про те, що президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти телеканалів "112 ", NewsOne, ZIK, 21% – не знають.

 

49% підтримують рішення припинити мовлення телеканалів "112 ", NewsOne, ZIK, 41% – не підтримують. З моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс з 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилась з 47 до 41%.

Важливо, що серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки ще вищий (57%), а кількість критиків менша (37%), зазначають соціологи.

 

При цьому, 72% опитаних підтримують запровадження державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб України якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави (46% однозначно підтримують, 26% – скоріше підтримують).

Натомість, у разі наявності доказів причетності цих осіб до терористичної діяльності або сепаратизму,  рівень підтримки  санкцій проти них ще зростає до 85% (67% – однозначно підтримують, 18% – скоріш підтримують).

Додатково:  Метод опитування CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність:. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Дослідження проводилося 6-8 лютого 2021 року.

Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більшеТелевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Канали для старого друга: що відомо про власника NewsOne та 112

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Українська правда
Теми: санкціїМедведчукРНБО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Гімн Росії на чемпіонаті світу замінять музикою Чайковського

перелік дорігНа дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації

НАБУ почало розслідувати закупівлю вакцин від COVID

Справа Трампа: розшифровка розмови Джуліані з Єрмаком потрапила до ЗМІ

ЄС може зняти санкції з сина Януковича, Арбузова, Клименка і Табачника – ЗМІ

Українці найбільше довіряють Зеленському і Кличку – Рейтинг

Усі новини...
санкції
НСЖУ каже, що не захищає канали Медведчука, але стурбована "санкціями без суду"
Коломойський подає позов проти США на $23 млн – ЗМІ
Боррель готовий запропонувати нові санкції проти РФ після провального візиту в Москву
Останні новини
15:52
Справу "Приватбанку" можуть забрати у НАБУ - Ситник
15:50
Україна працює над "віртуальним мобільним номером" для ОРДЛО – Резніков
15:45
Суд знову арештував акції, рахунки і майно Промінвестбанку
15:33
документІз облради Закарпаття написали Зеленському на захист каналів Медведчука
15:33
Президенту банку "Аркада" повідомили нову підозру – в розтраті більше 22 млн
15:23
На Донбасі поранили українського бійця
15:19
У 2020 році українці втричі збільшили інвестиції коштів за кордон – Приватбанк
15:17
У НАБУ є проєкти підозр на Грановського і Кононенка, але вони неузгодженні
15:00
НАЗК знайшло порушення у фінансуванні партій Ляшка і Кернеса-Труханова
14:57
Розвиток економіки Донбасу: уряд за 2 місяці підготує першу частину законопроєктів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!