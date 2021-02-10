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Санкции против каналов Медведчука: все больше украинцев за

Среда, 10 февраля 2021, 10:34
Санкции против каналов Медведчука: все больше украинцев за
"24 КАНАЛ"

Более половины украинцев, которые знают о решении СНБО ввести санкции против телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука, поддерживают его.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-8 февраля

Детали: 78% опрошенных украинцев знают о том, что президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов "112", NewsOne, ZIK, 21% - не знают.

 

49% поддерживают решение прекратить вещание телеканалов "112", NewsOne, ZIK, 41% - не поддерживают. С момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилось с 47 до 41%.

Важно, что среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%), отмечают социологи.

 

При этом, 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины, если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% - скорее поддерживают).

Зато в случае наличия доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизма, уровень поддержки санкций против них еще возрастает до 85% (67% - однозначно поддерживают, 18% - скорее поддерживают).

Дополнительно: Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность :. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Исследование проводилось 6-8 февраля 2021 года.

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Украинская правда
Темы: санкцииМедведчукСНБО
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