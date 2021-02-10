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На Донбасі поранили українського бійця

Середа, 10 лютого 2021, 14:23
На Донбасі поранили українського бійця

У зоні проведення ООС 10 лютого збройні формування РФ порушили режим припинення вогню і поранили українського військового.

Джерело: Пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили  прицільний постріл по позиціях ЗСУ зі снайперської зброї.

Внаслідок цього один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого оцінюють як задовільний.

На прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Передісторія:

  • 9 лютого збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню. Наші воїни вимушені були відкривати вогонь у відповідь.
  • У понеділок, 25 січня, внаслідок обстрілу бойовиками позицій Об'єднаних сил в районі Золотого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСОРДЛО
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