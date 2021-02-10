На Донбассе ранили украинского бойца

В зоне проведения ООС 10 февраля вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

Источник: Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook

Детали: Неподалеку населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия.

В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное.

На прицельный выстрел врага украинские защитники предоставили адекватный ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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