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На Донбассе ранили украинского бойца

Среда, 10 февраля 2021, 15:23

В зоне проведения ООС 10 февраля вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.

Источник: Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook

Детали: Неподалеку населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия.

В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное.

На прицельный выстрел врага украинские защитники предоставили адекватный ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Предистория:

  • 9 февраля вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня. Наши воины вынуждены были открывать огонь.
  • В понедельник, 25 января, в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОРДЛО


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