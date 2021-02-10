На Донбассе ранили украинского бойца
В зоне проведения ООС 10 февраля вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
Источник: Пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook
Детали: Неподалеку населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия.
В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное.
На прицельный выстрел врага украинские защитники предоставили адекватный ответ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Предистория:
- 9 февраля вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня. Наши воины вынуждены были открывать огонь.
- В понедельник, 25 января, в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ.