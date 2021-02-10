Україна та ЄС починають перегляд торговельної частини Угоди про асоціацію

Україна та Європейський Союз цього року починають процес перегляду Угоди про асоціацію у частині про торгівлю товарами.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми з нетерпінням чекаємо на перегляд лібералізації торгівлі товарами, як це передбачено ст. 29 Угоди про асоціацію через 5 років після набрання чинності, що має відбутися вже цього року", - сказав Домбровскіс.

За його словами, це стане дуже важливим кроком, "щоб посилювати доступ до наших ринків, і це ще раз підтверджує той динамічний характер при реалізації Угоди про асоціацію, якого ми дотримуємося".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що перегляд Угоди сприятиме збільшення товарообігу України та ЄС і подальшому зближенню економік.

"Сподіваємось, що наші переговори дозволять збільшити об’єм квот, які передбачає наша угода з ЄС", - сказав Шмигаль, додавши, що український уряд залишається "відданим курсу проєвропейських реформ".

Нагадаємо, у четвер 11 лютого в Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС – найголовніша урядова подія року у відносинах України та Європейського Союзу.

За день до цього Єврокомісія розставила акценти щодо подальших відносин з Україною. Детальніше читайте у повному перекладі промови Валдіса Домбровскіса від "Європейської правди".