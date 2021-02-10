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Украина и ЕС начинают пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации

Среда, 10 февраля 2021, 16:29

Украина и Европейский Союз в этом году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в части торговли товарами.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в среду, сообщает "Европейская правда".

"Мы с нетерпением ждем пересмотра либерализации торговли товарами, как это предусмотрено ст. 29 Соглашения об ассоциации через пять лет после вступления в силу, что ожидается уже в этом году", - сказал Домбровскис.

По его словам, это станет очень важным шагом, "чтобы усиливать доступ к нашим рынкам, и это еще раз подтверждает тот динамичный характер при реализации Соглашения об ассоциации, которого мы придерживаемся".

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что пересмотр Соглашения будет способствовать увеличению товарооборота Украины и ЕС и дальнейшему сближению экономик.

"Надеемся, что наши переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает наше соглашение с ЕС", - сказал Шмыгаль, добавив, что украинское правительство остается "преданным курсу проевропейских реформ".

Напомним, в четверг 11 февраля в Брюсселе состоится Совет ассоциации Украина-ЕС - самое главное правительственное событие года в отношениях Украины и Европейского Союза.

За день до этого Еврокомиссия расставила акценты в дальнейших отношениях с Украиной. Подробнее читайте в полном переводе речи Валдиса Домбровскиса от "Европейской правды".

Темы: УкраинаЕСассоциацияторговля


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