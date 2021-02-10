Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Притула: Гравець на полі. Я в грі. Не дочекаєтесь!

Середа, 10 лютого 2021, 15:28
Притула: Гравець на полі. Я в грі. Не дочекаєтесь!

Телеведучий та шоумен Сергій Притула запевнив тих, хто сприйняв його виключення з політради партії "Голос" як вихід із політики, у тому, що вони помиляються.

Джерело: Притула у Facebook

Деталі: Після розголосу новини щодо рішення з’їзду, згідно з яким Притула перестав бути членом політради "Голосу", він записав коротеньке відео для людей із категорії "я у мами політолог". Притула запевнив, що попри вкиди , як і обіцяв, продовжує займатись політикою і попереду має багато роботи та обіцяє насичений 2021 рік.

Пряма мова: "Кітики, ну по-перше, не дочекаєтесь. Так, я розумію, що багато кому цього хотілося б. Багато кому я заважаю, плутаю карти... і в принципі можу не подобатися. Але якщо я щось кажу і прикріплюю до цього своє слово, то я його завжди дотримуюся...

Якщо вам потрібно першоджерело, то ось: гравець на полі, Притула в грі, м'яч на моїй стороні, відповідь не забариться. Ну це я тим людям, котрі займаються дурницями".

Що передувало: Стало відомо, що Сергій Притула рішенням партії перестав бути членом політради "Голосу", але залишається у партії.

Передісторія:

  • Сергій Притула балотувався в мери столиці від "Голосу" на виборах 2020 року.
  • У день виборів Притула висловлював упевненість, що пройде до другого туру виборів мера столиці разом з Віталієм Кличком.
  • Він набрав менше 8%, а Кличко - більше 50%. Притула запевнив, що з політичного шляху згортати не має наміру.

Читайте такожСергій Притула: Ми всі дружно прохлопали Попова

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Сергій Притула Голос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Сергій Притула
Стівен Кінг пропонує Маску віддати гроші за його "синю галочку" в Twitter у фонд Притули
Українські бійці отримали два бойових човни Trident від Фонду Притули
Притула показав, як український дрон SHARK працює над Донецьком
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: