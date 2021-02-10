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Притула: Гравець на полі. Я в грі. Не дочекаєтесь!

Середа, 10 лютого 2021, 16:28

Телеведучий та шоумен Сергій Притула запевнив тих, хто сприйняв його виключення з політради партії "Голос" як вихід із політики, у тому, що вони помиляються.

Джерело: Притула у Facebook

Деталі: Після розголосу новини щодо рішення з’їзду, згідно з яким Притула перестав бути членом політради "Голосу", він записав коротеньке відео для людей із категорії "я у мами політолог". Притула запевнив, що попри вкиди , як і обіцяв, продовжує займатись політикою і попереду має багато роботи та обіцяє насичений 2021 рік.

Пряма мова: "Кітики, ну по-перше, не дочекаєтесь. Так, я розумію, що багато кому цього хотілося б. Багато кому я заважаю, плутаю карти... і в принципі можу не подобатися. Але якщо я щось кажу і прикріплюю до цього своє слово, то я його завжди дотримуюся...

Якщо вам потрібно першоджерело, то ось: гравець на полі, Притула в грі, м'яч на моїй стороні, відповідь не забариться. Ну це я тим людям, котрі займаються дурницями".

Що передувало: Стало відомо, що Сергій Притула рішенням партії перестав бути членом політради "Голосу", але залишається у партії.

Передісторія:

  • Сергій Притула балотувався в мери столиці від "Голосу" на виборах 2020 року.
  • У день виборів Притула висловлював упевненість, що пройде до другого туру виборів мера столиці разом з Віталієм Кличком.
  • Він набрав менше 8%, а Кличко - більше 50%. Притула запевнив, що з політичного шляху згортати не має наміру.

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Українська правда
Теми: Сергій Притула Голос


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