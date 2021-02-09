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Притула не потрапив до нового складу політради "Голосу"

Вівторок, 9 лютого 2021, 19:49
Притула не потрапив до нового складу політради Голосу

Телеведучий та шоумен Сергій Притула рішенням партії перестав бути членом політради "Голосу", але залишається у партії.

Джерело: пресслужба "Голосу" в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Партія "Голос" працює системно, тому на посади обирають партійців, які займатимуться конкретними напрямками та завданнями. Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік.

З‘їзд партії його виключив з політради, тому що попередній склад політради був обраний під конкретну задачу - місцеві вибори. Зараз задача - реалізація цього нацплану".

Деталі: У "Голосі зазначили", що Нацпланом Притула не займається. Тим часом він залишається членом партії.

Відомо, що склад політради може змінюватися щороку.

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Що було раніше:

  • На початку серпня 2019 року Кіра Рудик в інтерв’ю "Українській правді" назвала чутками інформацію про те, що кандидатом в мери Києва від "Голосу" стане Сергій Притула.
  • Пізніше стало відомо, що Притула буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.
  • 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. У день виборів Сергій Притулависловлював упевненість, що пройде до другого туру виборів мера столиці разом із Віталієм Кличком.
  • На виборах Притула набрав менше ніж 8%, Кличко – понад 50%.
  • Притула заявив, що після програшу на місцевих виборах готуватиметься до виборів до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Сергій Притула Голос
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