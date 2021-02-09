Притула не потрапив до нового складу політради "Голосу"

Телеведучий та шоумен Сергій Притула рішенням партії перестав бути членом політради "Голосу", але залишається у партії.

Джерело: пресслужба "Голосу" в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Партія "Голос" працює системно, тому на посади обирають партійців, які займатимуться конкретними напрямками та завданнями. Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік.

З‘їзд партії його виключив з політради, тому що попередній склад політради був обраний під конкретну задачу - місцеві вибори. Зараз задача - реалізація цього нацплану".

Деталі: У "Голосі зазначили", що Нацпланом Притула не займається. Тим часом він залишається членом партії.

Відомо, що склад політради може змінюватися щороку.

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