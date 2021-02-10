Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Притула: Игрок на поле. Я в игре. Не дождетесь!

Среда, 10 февраля 2021, 16:28

Телеведущий и шоумен Сергей Притула заверил тех, кто трактовал его исключение из политсовета партии "Голос" как выход из политики, в том, что они ошибаются.

Источник: Притула в Facebook

Детали: После широкой огласки новости о решении съезда, согласно которому Притула перестал быть членом политсовета "Голоса", он записал короткое видео "для людей из категории "я у мамы политолог". Притула заверил, что несмотря на вброс, как и обещал, продолжает заниматься политикой и впереди имеет много работы и обещает насыщенный 2021 год.

Прямая речь: "Котики, ну во-первых, не дождетесь. Да, я понимаю, что многим этого хотелось бы. Многим я мешаю, путаю карты... и в принципе могу не нравиться. Но если я что-то говорю и прикрепляю к этому свое слово, то я его всегда придерживаюсь...

Если вам нужен первоисточник, то вот: игрок на поле, Притула в игре, мяч на моей стороне, ответ не заставит себя ждать. Ну это я тем людям, которые занимаются ерундой".

Что предшествовало: Стало известно, что Сергей Притула решением партии перестал быть членом политсовета "Голоса", но остается в партии.

Предыстория:

  • Сергей Притула баллотировался в мэры столицы от "Голоса" на выборах 2020 года
  • В день выборов Притула высказывал уверенность, что пройдет во второй тур выборов мэра столицы вместе с Виталием Кличко.
  • Он набрал меньше 8%, а Кличко – больше 50%. Притула заверил, что с политического пути сворачивать не намерен.

Читайте такжеСергей Притула: Мы все дружно прохлопали Попова

Украинская правда
Темы: Сергей Притула Голос


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве до конца недели закрывают школы и садики

видеоНацкорпус заявляет, что заблокировал в Киеве "базу титушок" ОПЗЖ

Украина и ЕС начинают пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации

видеоПритула: Игрок на поле. Я в игре. Не дождетесь!

документИз облсовета Закарпатья написали Зеленскому в защиту каналов Медведчука

Гимн России на чемпионате мира заменят музыкой Чайковского

Все новости...
Сергей Притула
Притула не попал в новый состав политсовета "Голоса"
Притула после проигрыша в Киеве готовится к выборам в Раду
Последние новости
20:02
Кабмин запретил российскую вакцину против коронавируса
19:59
фотоНа "базе титушек" ОПЗЖ нашли гранаты и оружие
19:47
Гривня завершила резкое укрепление к доллару и немного "откатилась"
19:31
В Украине улучшили камеры на дорогах: фиксируют проезд полосой общественного транспорта
19:23
В январе автопроизводство в Украине сократилось на 29% – ассоциация
19:12
фотоУкраина получила от США 10 катеров и надувные лодки
18:55
Facebook уменьшит количество политического контента в ленте
18:49
AstraZeneca увеличит производство вакцины в Европе совместно с немецкой компанией
18:32
Кабмин отозвал Абромавичуса из набсовета Ощадбанка
18:30
Верховный суд завернул два иска против санкций в отношении каналов Медведчука
Все новости...