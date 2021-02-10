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Притула: Игрок на поле. Я в игре. Не дождетесь!

Среда, 10 февраля 2021, 15:28
Притула: Игрок на поле. Я в игре. Не дождетесь!

Телеведущий и шоумен Сергей Притула заверил тех, кто трактовал его исключение из политсовета партии "Голос" как выход из политики, в том, что они ошибаются.

Источник: Притула в Facebook

Детали: После широкой огласки новости о решении съезда, согласно которому Притула перестал быть членом политсовета "Голоса", он записал короткое видео "для людей из категории "я у мамы политолог". Притула заверил, что несмотря на вброс, как и обещал, продолжает заниматься политикой и впереди имеет много работы и обещает насыщенный 2021 год.

Прямая речь: "Котики, ну во-первых, не дождетесь. Да, я понимаю, что многим этого хотелось бы. Многим я мешаю, путаю карты... и в принципе могу не нравиться. Но если я что-то говорю и прикрепляю к этому свое слово, то я его всегда придерживаюсь...

Если вам нужен первоисточник, то вот: игрок на поле, Притула в игре, мяч на моей стороне, ответ не заставит себя ждать. Ну это я тем людям, которые занимаются ерундой".

Что предшествовало: Стало известно, что Сергей Притула решением партии перестал быть членом политсовета "Голоса", но остается в партии.

Предыстория:

  • Сергей Притула баллотировался в мэры столицы от "Голоса" на выборах 2020 года
  • В день выборов Притула высказывал уверенность, что пройдет во второй тур выборов мэра столицы вместе с Виталием Кличко.
  • Он набрал меньше 8%, а Кличко – больше 50%. Притула заверил, что с политического пути сворачивать не намерен.

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Украинская правда

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Темы: Сергей Притула Голос
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