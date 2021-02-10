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На "базі тітушок" ОПЗЖ знайшли гранати та зброю

Середа, 10 лютого 2021, 18:59
На базі тітушок ОПЗЖ знайшли гранати та зброю

У приміщенні на Тверському тупику в Києві, де 10 лютого Нацкорпус заблокував групу представників руху "Патриоты за Жизнь", поліцейські вилучили кілька одиниць зброї та гранати,

Джерело: начальник столичної поліції Андрій Крищенко, якого цитує відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Ці предмети віддадуть на експертизу. Загалом із вказаної адреси до територіального управління поліції запрошено понад сто людей.

Пряма мова Крищенка: "Як тільки ми отримали повідомлення, що дві групи осіб зібралися біля приміщення на Тверському тупику, на виклик виїхали додаткові резерви правоохоронців, які забезпечили правопорядок та провели першочергові слідчі дії.

Зокрема у результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, із якими проводять процесуальні дії".

 

 Нагадаємо: Представники Нацкорпусу повідомили, що заблокували у Києві групу представників руху "Патриоты за Жизнь".

Українська правда

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Теми: поліціяКиївОПЗЖ
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