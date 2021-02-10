На "базе титушек" ОПЗЖ нашли гранаты и оружие

В помещении на Тверском тупике в Киеве, где 10 февраля Нацкорпус заблокировал группу представителей движения "Патриоты за Жизнь", полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты,

Источник: начальник столичной полиции Андрей Крищенко, которого цитирует отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Эти предметы отдадут на экспертизу. Всего с указанного адреса в территориальное управление полиции приглашены более ста человек.

Прямая речь Крищенко: "Как только мы получили сообщение, что две группы человек собрались у здания на Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия.

В частности, в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста лиц, с которыми проводят процессуальные действия".

Напомним: Представители Нацкорпуса сообщили, что заблокировали в Киеве группу представителей движения "Патриоты за Жизнь".