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На "базе титушек" ОПЗЖ нашли гранаты и оружие

Среда, 10 февраля 2021, 19:59

В помещении на Тверском тупике в Киеве, где 10 февраля Нацкорпус заблокировал группу представителей движения "Патриоты за Жизнь", полицейские изъяли несколько единиц оружия и гранаты,

Источник: начальник столичной полиции Андрей Крищенко, которого цитирует отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Эти предметы отдадут на экспертизу. Всего с указанного адреса в территориальное управление полиции приглашены более ста человек.

Прямая речь Крищенко: "Как только мы получили сообщение, что две группы человек собрались у здания на Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия.

В частности, в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста лиц, с которыми проводят процессуальные действия".

 

Напомним: Представители Нацкорпуса сообщили, что заблокировали в Киеве группу представителей движения "Патриоты за Жизнь".

Украинская правда
Темы: полицияКиевОПЗЖ


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