"Слуги народу" хочуть скасувати штрафи за порушення закону про мову

Нардепи від партії "Слуга народу" зареєстрували два законопроєкти, які пропонують скасувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Джерело: Громадянська спільнота "Мова об’єднує", законопроєкти №4638 та №4638-2

Дослівно ГО: "Президентська партія розпочала безпрецедентну атаку на закон про мову. Після провалу спроб законсервувати російську мову в освіті, "слуги народу" вирішили зруйнувати механізм захисту права на отримання послуг державною мовою".

Деталі: Автори законопроєкта №4638 пропонують вилучити зі статті 57 закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону.

А автори проєкту закону №4638-2 пропонують відкласти штрафи за порушення закону на 1,5 роки. Своє рішення парламентарі пояснюють прагненням полегшити умови ведення господарської діяльності під час пандемії коронавірусу.

Громадянська спільнота "Мова об’єднує" закликала президента Володимира Зеленського і партію "Слуга народу" відкликати і зняти з порядку денного ці "провокаційні законопроєкти" і залишити закон промову у спокої.

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