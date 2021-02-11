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"Слуги народу" хочуть скасувати штрафи за порушення закону про мову

Четвер, 11 лютого 2021, 11:14
Слуги народу хочуть скасувати штрафи за порушення закону про мову
Фото nsirogozy.city

Нардепи від партії "Слуга народу" зареєстрували два законопроєкти, які пропонують скасувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Джерело: Громадянська спільнота "Мова об’єднує", законопроєкти №4638 та №4638-2

Дослівно ГО: "Президентська партія розпочала безпрецедентну атаку на закон про мову. Після провалу спроб законсервувати російську мову в освіті, "слуги народу" вирішили зруйнувати механізм захисту права на отримання послуг державною мовою".

Деталі: Автори законопроєкта №4638 пропонують вилучити зі статті 57 закону пункти, які стосуються накладання штрафів за порушення закону.

А автори проєкту закону №4638-2 пропонують відкласти штрафи за порушення закону на 1,5 роки. Своє рішення парламентарі пояснюють прагненням полегшити умови ведення господарської діяльності під час пандемії  коронавірусу.

Громадянська спільнота "Мова об’єднує" закликала президента Володимира Зеленського і партію "Слуга народу" відкликати і зняти з порядку денного ці "провокаційні законопроєкти" і залишити закон промову у спокої.

Знати більше: "Где написано, что я должна?". Як мовний уповноважений "під прикриттям" перевіряв дієвість мовного закону в Києві

Передісторія: 

  • Із 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування мала перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою.
  • Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зможе в разі систематичних порушень мовного законодавства штрафувати підприємство.
  • Більше 60% українців підтримують норму про обслуговування українською мовою, проти такої норми – 34%.

Українська правда

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Теми: закон про мовиСлуга народузаконодавствомова
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