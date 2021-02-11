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"Слуги народа" хотят отменить штрафы за нарушение закона о языке

Четверг, 11 февраля 2021, 12:14

Нардепы от партии "Слуга народа" зарегистрировали два законопроекта, которые предлагают отменить штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Источник: Общественное объединение "Язык объединяет", законопроекты №4638 и №4638-2

Дословно ОО: "Президентская партия начала беспрецедентную атаку на закон о языке. После провала попыток законсервировать русский язык в образовании, "слуги народа" решили разрушить механизм защиты права на получение услуг на государственном языке".

Детали: Авторы законопроекта №4638 предлагают изъять из статьи 57 закона пункты, касающиеся наложения штрафов за нарушение закона.

А авторы проекта закона №4638-2 предлагают отложить штрафы за нарушение закона на 1,5 года. Свое решение парламентарии объясняют стремлением облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии коронавируса.

Общественное объединение "Язык объединяет" призвало президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" отозвать и снять с повестки дня эти "провокационные законопроекты" и оставить закон о языке в покое.

Узнать больше: "Где написано, что я должна?". Как языковой уполномоченный "под прикрытием" проверял действенность языкового закона в Киеве

Предыстория:

  • С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна была перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.
  • Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка сможет в случае систематических нарушений языкового законодательства штрафовать предприятие.
  • Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке, против такой нормы – 34%.

Украинская правда
Темы: закон о языкахСлуга народазаконодательствоязык


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