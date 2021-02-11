"Слуги народа" хотят отменить штрафы за нарушение закона о языке

Нардепы от партии "Слуга народа" зарегистрировали два законопроекта, которые предлагают отменить штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Источник: Общественное объединение "Язык объединяет", законопроекты №4638 и №4638-2

Дословно ОО: "Президентская партия начала беспрецедентную атаку на закон о языке. После провала попыток законсервировать русский язык в образовании, "слуги народа" решили разрушить механизм защиты права на получение услуг на государственном языке".

Детали: Авторы законопроекта №4638 предлагают изъять из статьи 57 закона пункты, касающиеся наложения штрафов за нарушение закона.

А авторы проекта закона №4638-2 предлагают отложить штрафы за нарушение закона на 1,5 года. Свое решение парламентарии объясняют стремлением облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии коронавируса.

Общественное объединение "Язык объединяет" призвало президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" отозвать и снять с повестки дня эти "провокационные законопроекты" и оставить закон о языке в покое.

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