"Медзакупівлі" відповіли, що МОЗ сам спровокував зрив закупівель 

Державне підприємство "Медичні закупівлі" заявляє, що саме Міністерство охорони здоров'я у 2020 році створило умови для зриву закупівель ліків та медвиробів, і сподівається, що аудит Рахункової палати вкаже на винних у невчасних тендерах.

Джерело: пресслужба "Медзакупівель" у відповідь на заяви заступниці голови МОЗ Світлани Шаталової про зрив закупівель відомством Арсена Жумаділова

Дослівно: "Необґрунтованість та упередженість таких заяв з боку міністерства свідчать про небажання керівництва МОЗу брати відповідальність за власну бездіяльність. Саме МОЗ протягом минулого року створило умови, що наразили на небезпеку зриву закупівель усього переліку номенклатури лікарських засобів та медичних виробів.

Невдовзі має розпочатись зовнішній аудит закупівель 2020 року з боку Рахункової палати України. Об'єктами такої перевірки стануть і Міністерство, і наше ДП. Ми сподіваємося, що аудит у межах парламентського контролю дасть неупереджену оцінку закупівельного процесу минулого року.

Щодо власне заяв керівництва МОЗ стосовно провалу закупівель з причин, пов'язаних із ДП МЗУ. Така заява є необгрунтованою, аргументація неправдивою та маніпулятивною.

В процесі закупівель наша відповідальність – одна з багатьох ланок. Ухвалення номенклатури, формування потреби, затвердження бюджетних показників та їхнє доведення, погодження технічних завдань на закупівлю, погодження значних господарських зобов'язань – пряма відповідальність МОЗ України.

Зволікання, нерозуміння процесів, саботаж, намагання виконувати невластиві функції, невміння працювати з даними та звітністю, на жаль, стали невід'ємною характеристикою роботи Міністерства в сфері закупівель у минулому році".

Деталі: "Медзакупівлі" заявляють, що МОЗ зі значною затримкою надало документи, що дозволяють розпочати закупівлі: за 13-ма напрямками ДП отримало їх лише 4 червня, а щодо АРВ терапії для пацієнтів із ВІЛ/СНІД – 2 вересня.

Підприємство нагадує, що закупівлі у 2020 році мали розпочатися 1 березня, але уряд Постановою №478 зобов'язав "Медзакупівлі" погоджувати з МОЗ усі характеристики товарів до закупівлі – і це затримало оголошення тендерів у середньому на місяць.

ДП заявляє, що з травня попереджало МОЗ про ризики в закупівлях, але у відомстві Максима Степанова проігнорували ці попередження.

"Медзакупівлі" запевняє, що у 2020 році вони "досягли показника у 80% виконаних і рекордно ефективних закупівель з загальною економією у 2,95 млрд грн коштів".

Зокрема, у ДП заявляють, що заощадили 148,7 млн грн на закупівлях швидких та знизили вартість комп’ютерних томографів на 163,1 млн грн від початкової ціни, з якою постачальники вийшли на тендери.

А дозволи на додаткову закупівлю 110 "швидких", про які говорила Шаталова, надійшли лише 28 грудня 2020 року, "без відповідних змін до паспорту бюджетних програм та зібраної потреби", заявляє ДП.

"Медичні закупівлі" заявляють також, що МОЗ або переплутало, або вводить суспільство в оману з приводу поставок лікарського засобу "Тасигна" (МНН Нілотиніб). Він надійшли на склад замовника лише 20 січня 2021 року, а те, що було на складах у грудні, було придбано однією з міжнародних організацій за кошти 2019 року.

"Медзакупівлі" пропонують ознайомитися зі своїм звітом про закупівлі 2020 року, а також нагадують МОЗ, що досі чекають від нього документи для початку закупівель 2021 року.

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" також повідомляють, що МОЗ не використав на закупівлі ліків від смертельних хвороб за державними програмами майже мільярд гривень із бюджету через бездіяльність.

Спершу у МОЗ забрали можливість закуповувати товари самостійно через завищені ціни, а тоді "Медзакупівлі" змусили узгоджувати всі нюанси тендерів із МОЗом, тож на закупівлі можуть іти місяці. Крім того, у травні МОЗ закрив для ДП статистику наявних ліків.

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