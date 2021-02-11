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"Медзакупки" ответили, что Минздрав сам спровоцировал срыв закупок

Четверг, 11 февраля 2021, 13:01

Государственное предприятие "Медицинские закупки" заявляет, что Министерство здравоохранения само создало условия для срыва закупок лекарств и медизделий в 2020 году, и надеется, что аудит Счетной палаты укажет на виновных в несвоевременных тендерах.

Источник: пресс-служба "Медзакупок" в ответ на заявления заместителя главы МОЗ Светланы Шаталовой о срыве закупок ведомством Арсена Жумадилова

Дословно: "Необоснованность и предвзятость таких заявлений со стороны министерства свидетельствуют о нежелании руководства МОЗ брать ответственность за собственную бездеятельность. Именно МОЗ в течение прошлого года создало условия, которые подвергли опасности срыва закупки всего перечня номенклатуры лекарственных средств и медицинских изделий.

Вскоре должен начаться внешний аудит закупок 2020 года со стороны Счетной палаты Украины. Объектами такой проверки станут и Министерство, и наше ГП. Мы надеемся, что аудит в рамках парламентского контроля даст объективную оценку закупочного процесса прошлого года.

Что касается собственно заявлений руководства МОЗ относительно провала закупок по причинам, связанным с ГП МЗУ. Такое заявление является необоснованным, аргументация неправдивой и манипулятивной.

В процессе закупок наша ответственность – одно из многих звеньев. Принятие номенклатуры, формирование потребности, утверждение бюджетных показателей и их доведение, согласование технических заданий на закупку, согласование значительных хозяйственных обязательств – прямая ответственность МОЗ Украины.

Промедление, непонимание процессов, саботаж, попытки выполнять несвойственные функции, неумение работать с данными и отчетностью, к сожалению, стали неотъемлемой характеристикой работы Министерства в сфере закупок в прошлом году".

Детали: "Медзакупки" заявляют, что Минздрав со значительной задержкой предоставил документы, позволяющие начать закупки: по 13-м направлениям ГП получило их только 4 июня, а по АРВ терапии для пациентов с ВИЧ/СПИД – 2 сентября.

Предприятие напоминает, что закупки в 2020 году должны были начаться 1 марта, но правительство Постановлением №478 обязало "Медзакупки" согласовывать с Минздравом все характеристики товаров к закупке – и это задержало объявление тендеров в среднем на месяц.

ГП заявляет, что с мая предупреждало МОЗ о рисках в закупках, но в ведомстве Максима Степанова проигнорировали эти предупреждения.

"Медзакупки" уверяет, что в 2020 году они "достигли показателя в 80% выполненных и рекордно эффективных закупок с общей экономией в 2,95 млрд грн средств".

В частности, в ГП заявляют, что сэкономили 148,7 млн грн на закупках "скорых" и снизили стоимость компьютерных томографов на 163,1 млн грн от начальной цены, с которой поставщики вышли на тендеры.

А разрешения на дополнительную закупку 110 "скорых", о которых говорила Шаталова, поступили только 28 декабря 2020 года, "без соответствующих изменений в паспорта бюджетных программ и собранной необходимости", заявляет ГП.

"Медицинские закупки" заявляют также, что МОЗ либо перепутал, либо вводит общество в заблуждение по поводу поставок лекарственного средства "Тасигна" (МНН Нилотиниб). Оно поступило на склад заказчика только 20 января 2021 года, а то, что было на складах в декабре, было приобретено одной из международных организаций за средства 2019 года.

"Медзакупки" предлагают познакомиться с их отчетом о закупках 2020 года, а также напоминают Минздраву, что все еще ждут от него документы для начала закупок 2021 года.

Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" также сообщают, что МОЗ не использовал на закупки лекарств от смертельных болезней по госпрограммам почти миллиард гривен из бюджета из-за бездействия.

Сначала у МОЗ забрали возможность закупать товары самостоятельно из-за завышенных цен, а потом "Медзакупки" заставили согласовывать все нюансы тендеров с Минздравом, поэтому на закупки могут уходить месяцы. Кроме того, в мае МОЗ закрыло для ГП статистику имеющихся лекарств.

Предыстория:

  • В начале января руководитель государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав не согласовывает закупку вакцин. Министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что Жумадилов "подрывает репутацию Украины на международной арене", и сообщил, что вакцины против COVID-19 МОЗ будет заказывать непосредственно у производителей.
  • Позже ОО "Пациенты Украины" сообщила, что вакцину против коронавируса иностранного производства будут покупать через украинскую компанию-посредника "Лекхим".
  • МОЗ предпочло международную организацию "Crown Agents" для закупки вакцины против COVID-19, хотя та берет от 4,5% до 5% за услуги.
  • 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.
  • 11 вефраля Министерство здравоохранения обвинило госпредприятие "Медицинские закупки" в срыве закупок лекарств и медизделий на сумму 950 миллионов гривен.

Алена Рощенко, УП
Темы: госзакупкимедицинаМинздрав


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