Зеленський вилетів на передову Донбасу із послами G7

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області, де ознайомиться з ситуацією на передовій.

Джерело: Офіс президента, керівник ОП Андрій Єрмак у Facebook

Деталі: Зазначається, що разом із Зеленським на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки".

ФОТО - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

ФОТО - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

В свою чергу глава офісу президента Андрій Єрмак, який теж прилетів на передову, уточнює, що на Донбас прибули посли Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, Швеції та тимчасова повірена у справах США в Україні щоб на власні очі побачити, що Україна виконує всі взяті на себе в переговорному процесі зобов'язання.

Загалом Єрмак написав у соцмережі розлогий пост, присвячений річниці свого перебування на посаді. Глава ОП подякував Зеленському, якого назвав "мотиватором" та "людиною, яка змінить усе".

На думку глави ОП, рік був складним, але команда влади змогла провести масштабний обмін утримуваними особами, переформатувати ТКГ, підвищити статусність членів української делегації й поставити акцент на безпекових питаннях під час переговорів радників лідерів країн Нормандського формату, посилити міжнародну коаліцію, почати роботу над "Кримською платформою", повертаючи у світовий порядок денний питання Криму.

Пряма мова: "Це був рік складних рішень, роботи нон-стоп у команді Президента. Непрості, але цікаві часи. Дякую всім, хто підтримує. Дякую всім, хто критикує та допомагає завжди бути в тонусі".

ФОТО - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Нагадаємо: Останнім часом на Донбасі активізувалася робота ворожих снайперів. 10 лютого речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович констатував погіршення ситуації на передовій. Водночас за його словами, зрив режиму перемир’я, який був запроваджений у липні 2020 року, буде конституйовано лише після того, як застосують усі міжнародні механізми.

11 лютого російський снайпер також смертельно поранив українського бійця.

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