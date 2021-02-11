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Зеленский вылетел на передовую Донбасса с послами G7

Четверг, 11 февраля 2021, 13:52

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Донецкой области, где ознакомится с ситуацией на передовой.

Источник: Офис президента, руководитель ОП Андрей Ермак в Facebook

Детали: Отмечается, что вместе с Зеленским на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак, который тоже прилетел на передовую, уточняет, что на Донбасс прибыли послы Германии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции и временный поверенный в делах США в Украине, чтобы собственными глазами увидеть, что Украина выполняет все взятые на себя в переговорном процессе обязательства.

В целом Ермак написал в соцсети обширный пост, посвященный годовщине своего пребывания в должности. Глава ОП поблагодарил Зеленского, которого назвал "мотиватором" и "человеком, который изменит все".

По мнению главы ОП, год был сложным, но команда власти смогла провести масштабный обмен удерживаемыми лицами, переформатировать ТКГ, повысить статусность членов украинской делегации и поставить акцент на вопросах безопасности во время переговоров советников лидеров стран Нормандского формата, усилить международную коалицию, начать работу над "Крымской платформой", возвращая в мировую повестку дня вопрос Крыма.

Прямая речь: "Это был год сложных решений, работы нон-стоп в команде президента. Непростые, но интересные времена. Спасибо всем, кто поддерживает. Спасибо всем, кто критикует и помогает всегда быть в тонусе".

 

Напомним: В последнее время на Донбассе активизировалась работа вражеских снайперов. 10 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович констатировал ухудшение ситуации на передовой. В то же время по его словам, срыв режима перемирия, который был введен в июле 2020 года, будет конституирован только после того, как применят все международные механизмы.

11 февраля российский снайпер также смертельно ранил украинского бойца.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийвойнаДонбассG7Андрей Ермак


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