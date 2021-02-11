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Путин объяснил, почему не привился российской вакциной от COVID: у него есть план...

Четверг, 11 февраля 2021, 17:00
Путин объяснил, почему не привился российской вакциной от COVID: у него есть план...

Президент России Владимир Путин заявил, что не привился вакциной "Спутник V" от коронавируса, поскольку у него "есть прививочный план и одновременно несколько вакцин ставить нельзя".

Источник: Путин на встрече с руководителями российских СМИ 10 февраля в режиме видео-конференц-связи, цитирует российский "Коммерсант"

Детали: В частности главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков спросил, не хочет ли Владимир Путин, так сказать, своим примером все-таки поддержать вакцинацию, ведь ему так доверяет большинство россиян.

Путин неожиданно подробно ответил, отмечает "Коммерсант". Я не хочу обезьянничать, цитирует издание президента РФ, поэтому не буду это делать специально перед камерами, но я, безусловно, поставлю нашу вакцину, которую считаю лучшей в мире по всем показателям (он имел в виду действующую прививку "Спутник V")…

Путин, мол, готов привиться, но у него есть прививочный план, в нем есть прививки от гриппа и пневмококка, так что он посоветуется с врачами, когда лучше это сделать, потому что одновременно нельзя. Возможно, в конце лета-начале осени, когда начнется активное время и ему придется много ездить.

"Коммерсант" также указывает, что главных редакторов СМИ РФ на встречу с Путиным попросили прийти с результатами теста на коронавирус. Они принесли, однако никто этими справками не поинтересовался.

Предыстория:

  • По словам Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом сам президент России так ею и не вакцинировался.
  • В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от COVID-19 препаратом "Спутник V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
  • Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жаловались на побочные эффекты от нее.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Путинкоронавирусвакцинация
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