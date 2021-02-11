Путин объяснил, почему не привился российской вакциной от COVID: у него есть план...
Президент России Владимир Путин заявил, что не привился вакциной "Спутник V" от коронавируса, поскольку у него "есть прививочный план и одновременно несколько вакцин ставить нельзя".
Источник: Путин на встрече с руководителями российских СМИ 10 февраля в режиме видео-конференц-связи, цитирует российский "Коммерсант"
Детали: В частности главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков спросил, не хочет ли Владимир Путин, так сказать, своим примером все-таки поддержать вакцинацию, ведь ему так доверяет большинство россиян.
Путин неожиданно подробно ответил, отмечает "Коммерсант". Я не хочу обезьянничать, цитирует издание президента РФ, поэтому не буду это делать специально перед камерами, но я, безусловно, поставлю нашу вакцину, которую считаю лучшей в мире по всем показателям (он имел в виду действующую прививку "Спутник V")…
Путин, мол, готов привиться, но у него есть прививочный план, в нем есть прививки от гриппа и пневмококка, так что он посоветуется с врачами, когда лучше это сделать, потому что одновременно нельзя. Возможно, в конце лета-начале осени, когда начнется активное время и ему придется много ездить.
"Коммерсант" также указывает, что главных редакторов СМИ РФ на встречу с Путиным попросили прийти с результатами теста на коронавирус. Они принесли, однако никто этими справками не поинтересовался.
Предыстория:
- По словам Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом сам президент России так ею и не вакцинировался.
- В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от COVID-19 препаратом "Спутник V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жаловались на побочные эффекты от нее.