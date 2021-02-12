На Донбасі підірвався боєць ЗСУ

В районі н. п. Павлопіль, що на Донбасі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Джерело: пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Дослівно: "12 лютого в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил".

Деталі: Воїна госпіталізували, йому надають медичну допомогу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Передісторія: