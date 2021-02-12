На Донбасі підірвався боєць ЗСУ
П'ятниця, 12 лютого 2021, 14:56
В районі н. п. Павлопіль, що на Донбасі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.
Джерело: пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Дослівно: "12 лютого в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил".
Деталі: Воїна госпіталізували, йому надають медичну допомогу.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Передісторія:
- 11 лютого збройні формування Росії п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок снайперського обстрілу та від великокаліберного кулемета загинули двоє українських захисників.
- 11 лютого від пострілу ворожого снайпера в районі селища Зайцеве загинув полтавець Олександр Глушко.
- Біля Новомихайлівки Донецької області від кулеметного вогню загинув 25-річний Владислав Лященко.
Українська правда