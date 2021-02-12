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На Донбасі підірвався боєць ЗСУ

П'ятниця, 12 лютого 2021, 15:56
Фото Міноборони

В районі н. п. Павлопіль, що на Донбасі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Джерело: пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Дослівно: "12 лютого в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил".

Деталі: Воїна госпіталізували, йому надають медичну допомогу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Передісторія:

  • 11 лютого збройні формування Росії п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок снайперського обстрілу та від великокаліберного кулемета загинули двоє українських захисників.
  • 11 лютого від пострілу ворожого снайпера в районі селища Зайцеве загинув полтавець Олександр Глушко.
  • Біля Новомихайлівки Донецької області від кулеметного вогню загинув 25-річний Владислав Лященко.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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